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03.08.2026 16:06:40
ISM-Index für US-Industrie steigt im Juli
DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Juli beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 55,6 (Vormonat: 53,3). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 54,0 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert.
Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 56,7 (Vormonat: 56,0), jener für die Beschäftigung legte zu auf 52,8 (Vormonat: 49,7). Der Index für die Produktion nahm zu auf 58,5 (Vormonat: 52,2), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 71,1 (Vormonat: 73,0) auswies.
Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com
DJG/DJN/mus/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 03, 2026 10:06 ET (14:06 GMT)
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