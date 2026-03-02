ISM-Index für US-Industrie über Erwartung

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Februar verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 52,4 (Vormonat: 52,6). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 52,0 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 55,8 (Vormonat: 57,1), jener für die Beschäftigung legte zu auf 48,8 (Vormonat: 48,1).

Der Index für die Produktion gab nach auf 53,5 (Vormonat: 55,9), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 70,5 (Vormonat: 59,0) auswies.

