07.01.2026 16:06:39

ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe steigt im Dezember unerwartet

DOW JONES--Das Wachstum im nicht-verarbeitenden Gewerbe der USA hat sich im Dezember unerwartet beschleunigt, wobei die Beschäftigung anzog. Der von Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 54,4 (November: 52,6) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 52,2 prognostiziert. Oberhalb von 50 Punkten wird eine Expansion des Sektors angezeigt.

Der Subindex der Beschäftigung stieg auf 52,0 (48,9) Punkte und der Preisindex sank auf 64,3 (65,4). Der Subindex des Auftragseingangs erhöhte sich auf 57,9 (52,9) und der für die Geschäftsaktivität auf 56,0 (54,5) Punkte.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 10:07 ET (15:07 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legte am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen