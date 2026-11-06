IsoEnergy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IsoEnergy hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IsoEnergy ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at