IsoEnergy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

IsoEnergy äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

IsoEnergy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,800 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte IsoEnergy ein Ergebnis je Aktie von -0,960 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at