IsoEnergy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IsoEnergy äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

IsoEnergy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at