Isofol Medical Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Isofol Medical Registered hat am 19.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Isofol Medical Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at