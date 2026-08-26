Isofol Medical Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Isofol Medical Registered stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at