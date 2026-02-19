|
19.02.2026 06:31:28
Isofol Medical Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Isofol Medical Registered hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Isofol Medical Registered ein EPS von -0,070 SEK in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,250 SEK. Im Vorjahr waren -0,240 SEK je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
