Isos Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Isos Acquisition A lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,10 USD. Im letzten Jahr hatte Isos Acquisition A einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 342,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 339,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at