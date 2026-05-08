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08.05.2026 06:31:29
Isos Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Isos Acquisition A lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,10 USD. Im letzten Jahr hatte Isos Acquisition A einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 342,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 339,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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