Isos Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Isos Acquisition A lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 306,9 Millionen USD gegenüber 300,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at