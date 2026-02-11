ispace,inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ispace,inc Registered ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ispace,inc Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 11,59 JPY gegenüber -9,610 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ispace,inc Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 549,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 647,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at