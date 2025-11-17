ispace,inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ispace,inc Registered hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14,95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -51,640 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,03 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ispace,inc Registered 706,6 Millionen JPY umgesetzt.

