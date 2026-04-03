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03.04.2026 06:31:29
iSpecimen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
iSpecimen hat am 01.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
iSpecimen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,280 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 96,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,280 USD. Im Vorjahr waren -17,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,93 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 79,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,29 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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