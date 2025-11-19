iSpecimen präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

iSpecimen hat am 17.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 95,86 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at