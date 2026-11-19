iSpecimen hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -19,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 0,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at