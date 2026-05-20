iSpecimen: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

iSpecimen hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,66 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei iSpecimen ein EPS von -28,400 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat iSpecimen 0,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 84,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at