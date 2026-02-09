Ispire Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ispire Technology lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 41,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at