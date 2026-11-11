Ispire Technology legte Quartalsergebnis vor

Ispire Technology hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ispire Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,060 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 30,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at