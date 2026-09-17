17.09.2026 06:31:29

Ispire Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ispire Technology hat am 15.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,52 Prozent auf 26,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,580 USD. Im Vorjahr waren -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Ispire Technology hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 96,01 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 127,49 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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