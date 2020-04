ISRA VISION mit digitaler Hauptversammlung - Abschlag auf Bilanzgewinn

Die am 27. April geplante Präsenz-Veranstaltung werde dagegen nicht stattfinden, teilte das SDAX -Unternehmen am Freitag in Darmstadt mit.

Wegen der bereits vor über zwei Wochen erfolgten Absage des ursprünglichen Termins der Hauptversammlung am 17. März konnte die Dividende in Höhe von 0,18 Euro je Aktie bislang nicht ausbezahlt werden. ISRA VISION kündigte nun aber an, dass den Aktionären ein Abschlag auf den Bilanzgewinn von 0,18 Euro gezahlt werden soll, damit die Anteilseigner Planungssicherheit haben, wie es hieß. Die Abschlagszahlung soll am 9. April erfolgen.

/eas/jha/

DARMSTADT (dpa-AFX)