Isracard: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Isracard äußerte sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,21 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,270 ILS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,12 Prozent auf 892,0 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 825,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,380 ILS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,32 ILS je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Isracard im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,29 Milliarden ILS. Im Vorjahr waren 3,91 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at