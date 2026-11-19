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19.11.2026 06:31:28
Isracard hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Isracard lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,07 Milliarden ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,25 Milliarden ILS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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