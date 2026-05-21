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21.05.2026 06:31:29
Isracard öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Isracard hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,14 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Isracard noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 ILS in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,46 Prozent auf 975,0 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 961,0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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