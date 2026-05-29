Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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29.05.2026 04:43:20

Israel, Russia included in UN sexual violence blacklist for first time

A new UN report accuses Israeli forces of abuses against Palestinian detainees. The report also documents hundreds of sexual violence cases linked to Russian forces in Ukraine. Both countries deny the allegations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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