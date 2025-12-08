Ireland Aktie
08.12.2025 16:43:14
Israel allowed to compete in 2026 Eurovision Song Contest, Netherlands, Spain, Ireland, Slovenia to boycott event
Spain, Ireland, the Netherlands and Slovenia have officially announced they will boycott Eurovision 2026 because of Israel's participation.
