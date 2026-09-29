Arab Aktie
ISIN: EGS72AQ1C016
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29.09.2026 19:55:26
Israel bans Arab parties from election: What you need to know
Israel's push to ban Arab parties from standing in the upcoming election has been called "another nail in the coffin of democracy." Is there a legal basis for doing this, and what could it mean for Arab voters?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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