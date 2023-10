Israel bombardiert Gazastreifen - Geflüchtete sterben in Kirche

- von Nidal al-Mughrabi

Gaza/Jerusalem (Reuters) - Israel setzt die Bombardierung des nördlichen Gazastreifens unvermindert fort und hat dabei auch eine griechisch-orthodoxe Kirche in Gaza-Stadt getroffen.

Die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas, die vor knapp zwei Wochen Israel überfallen hatte, sprach am Freitag von 18 getöteten christlichen Palästinensern, die Gesundheitsbehörde in dem von der Hamas beherrschten Palästinenser-Gebiet später von 16 Toten. Israels Militär räumte ein, ein Teil der Kirche sei bei einem Angriff auf ein Kommandozentrum beschädigt worden. Israel hat den dicht besiedelten Gazastreifen mit seinen 2,3 Millionen Bewohnern abgeriegelt. Auch am Freitag dauerten internationale Bemühungen an, den Grenzübergang Rafah nach Ägypten für Hilfslieferungen in den Küstenstreifen zu öffnen. In Kairo wollen arabische und westliche Staaten am Samstag bei einem kurzfristig angesetzten sogenannten Friedensgipfel über Möglichkeiten für eine Eindämmung des Konflikts beraten. Auch Außenministerin Annalena Baerbock nimmt daran teil, sieht die Erfolgsaussichten aber skeptisch.

Mit den Bombardements bereitet Israel womöglich eine Bodenoffensive vor, die Verteidigungsminister Joaw Gallant am Donnerstag mit den Worten "Der Befehl wird kommen" angekündigt hatte. Israel hatte vor einer Woche alle Zivilisten aufgefordert, die nördliche Hälfte des Gazastreifens zu verlassen und sich zum eigenen Schutz in den Süden zu begeben.

In Sahra, einer Stadt im Norden, berichteten Einwohner, ihr gesamtes Viertel mit etwa 25 Wohnhäusern sei bei israelischen Angriffen dem Erdboden gleichgemacht worden. Beim Frühstück hätten sie israelische Warnmeldungen auf ihren Mobiltelefonen erhalten, gefolgt von einem Drohnenangriff zehn Minuten später, der die Warnung unterstrichen habe. Nach weiteren 20 Minuten hätten F-16-Kampfflugzeuge die Gebäude beschossen, die mit gewaltigen Explosionen und Staubwolken in sich zusammengestürzt seien. "Alles, wovon ich jemals geträumt und gedacht habe, dass ich es erreicht habe, war weg", sagte Ali, ein Bewohner des Viertels, der Nachrichtenagentur Reuters am Telefon.

UN-GENERALSEKRETÄR BESUCHT GRENZÜBERGANG

Das orthodoxe Patriarchat von Jerusalem, die wichtigste palästinensische christliche Glaubensgemeinschaft, erklärte, das israelische Militär habe die Kirche des Heiligen Porphyrius in Gaza-Stadt angegriffen. Hunderte Christen und Moslems hätten darin Zuflucht gesucht gehabt. Auf einem Video war zu sehen, wie ein verletzter Junge nachts aus den Trümmern getragen wurde. Ein Mitarbeiter des Zivilschutzes sagte, dass zwei Menschen in den oberen Stockwerken überlebt hätten. Die Menschen in den unteren Stockwerken seien tot, ihre Leichen lägen noch in den Trümmern. Die Kirche äußerte sich zunächst nicht zur Zahl der Toten.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), Antonio Guterres, rief am Grenzübergang Rafah auf ägyptischer Seite dazu auf, rasch Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu lassen. Nach UN-Einschätzung sind im Gazastreifen durch Israels Angriffe mehr als eine Million Menschen obdachlos geworden. Nach Angaben des Amtes für humanitäre Angelegenheiten der UN wurden mehr als 140.000 Häuser - fast ein Drittel aller Häuser in Gaza - beschädigt und fast 13.000 völlig zerstört.

Israel reagiert damit auf den Angriff von Hamas-Kämpfern am 7. Oktober. Sie waren nach Israel eingedrungen und töteten nach israelischen Angaben etwa 1400 Menschen, vor allem Zivilisten. Zudem nahmen sie zahlreiche Geiseln und verschleppten sie in den Gazastreifen. Bei den israelischen Angriffen starben seither im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben mindestens 4137 Palästinenser, 13.000 wurden demnach verletzt.

Der Konflikt greift zunehmend auf zwei andere Fronten über - das Westjordanland und die Nordgrenze zum Libanon. Israels Verteidigungsministerium wies die etwa 20.000 Einwohner der größten israelischen Stadt nahe der libanesischen Grenze, Kirjat Schmona, an, die Stadt zu verlassen. Im Westjordanland wurden nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde 13 Menschen getötet, darunter fünf Kinder, als israelische Truppen das Flüchtlingslager Nur Schams bei Tulkarm gestürmt hätten und das Militär Luftangriffe geflogen habe.

Baerbock verlängerte am Freitag ihre Nahost-Reise, um am Samstag an dem Friedensgipfel in Kairo teilzunehmen. Bei einer Pressekonferenz in Israel nannte sie das Treffen "ein Fünkchen Hoffnung". Nach vielen bilateralen Gesprächen solle international besprochen werden, wie man einen Flächenbrand verhindern und die zivile Katastrophe abwenden könne. "Das ist das, was wir gemeinsam besprechen, auch wenn klar ist, dass sehr, sehr unterschiedlich auf die Situation in diesen Tagen geschaut wird", sagte die Außenministerin.

(Weitere Reporter: Reuters-Büro Jerusalem; Geschrieben von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)