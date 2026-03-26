|
26.03.2026 06:31:28
ISRAEL-CANADA präsentierte Quartalsergebnisse
ISRAEL-CANADA präsentierte am 24.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 ILS. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 203,5 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 81,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111,9 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,090 ILS gegenüber 0,640 ILS im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 877,01 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 507,11 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.