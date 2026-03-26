ISRAEL-CANADA präsentierte Quartalsergebnisse

ISRAEL-CANADA präsentierte am 24.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 ILS. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 203,5 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 81,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111,9 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,090 ILS gegenüber 0,640 ILS im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 877,01 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 507,11 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at