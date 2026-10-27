Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.10.2026 07:03:27
Israel election: Israelis vote for 1st time since October 7 terror attack
Israel's longest-serving prime minister, Benjamin Netanyahu, faces a battle to stay in power amid fierce competition from a bloc led by former military chief Gadi Eisenkot. Arab parties are projected to play kingmakers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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