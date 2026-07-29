Russell Aktie

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WKN DE: 861252 / ISIN: US7823521080

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29.07.2026 17:45:00

Israel Englander's Top Disclosed Holding Is an iShares Russell 2000 ETF, a Bet on Small-Cap Stocks Broadening Out the Rally

Many market participants, even some professionals and certainly plenty of newbies, are inspired by famous investors. That adulation is understandable. After all, most famous investors attained that status for a simple reason: They're market-beaters, having consistently accomplished that feat.Hence, so many investors worship at the altar of Warren Buffett and go out of their way to add Warren Buffett investments to their portfolios. Obviously, do-it-yourself investors are unlikely to get the same prices Berkshire Hathaway gets, but buy stocks such as American Express and Coca-Cola and, boom, you're investing like Buffett.A famous investor holds put options on a small-cap ETF, but there's more to the story. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.
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