Israel greift erneut Ziele im Gazastreifen und Libanon an

Gaza-Stadt/Jerusalem (Reuters) - Israel hat in der Nacht zum Montag seine Luftangriffe auf den Gazastreifen und Ziele im Südlibanon fortgesetzt.

Dabei seien zwei Zellen der Hisbollah zerstört worden, die Panzerabwehrraketen und Raketen auf Israel abfeuern wollten, teilte das israelische Militär am Montag mit. Nach Angaben der Armee befand sich eine Zelle in der Nähe der israelischen Stadt Mattat, etwa 13 Kilometer südwestlich von Aitaroun, die zweite weiter nördlich im umstrittenen Gebiet der Shebaa-Farmen. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA hatte zuvor von einem israelischen Luftangriff am südlichen Stadtrand von Aitaroun im Südlibanon berichtet. Die Hisbollah erklärte, einer ihrer Kämpfer sei getötet worden. Ob sich beide Seiten auf denselben Vorfall beziehen, blieb unklar.

Auch die Umgebung mehrerer Krankenhäuser im Gazastreifen war Ziel israelischer Luftangriffe. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu Berichten, wonach Israel die Gegend um die Krankenhäuser Al-Shifa und Al-Kuds in Gaza-Stadt sowie ein indonesisches Krankenhaus im Norden des palästinensischen Küstenstreifens bombardiert habe. Der Direktor des indonesischen Krankenhauses sprach im Nachrichtensender Al-Dschasira von "schweren Schäden und Verletzungen". Nähere Angaben machte er nicht. Aus den beiden anderen Krankenhäusern wurden bislang keine Schäden oder Verletzungen gemeldet. Reuters konnte die Berichte zunächst nicht unabhängig überprüfen.

AUSWEITUNG DES KONFLIKTS WEITERHIN BEFÜRCHTET

Unterdessen wächst weiterhin die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts. "Was wir sehen... ist die Aussicht auf eine erhebliche Eskalation der Angriffe auf unsere Truppen und unsere Bevölkerung in der gesamten Region", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntag in der ABC-Sendung "This Week". Auch Chinas Sondergesandter für den Nahen Osten, Zhai Jun, warnte bei einem Besuch in der Region, dass die Gefahr eines groß angelegten Bodenkrieges zunehme und die Konflikte in der Region "besorgniserregend" seien.

Der palästinensische Hamas-Chef Ismail Haniyeh und der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian hätten über die israelischen Vergeltungsschläge im Gazastreifen beraten, um die "brutalen Verbrechen" Israels in dem belagerten palästinensischen Küstenstreifen zu beenden, hieß es in einer offiziellen Erklärung. Im Gazastreifen sind seit Beginn des jüngsten Konflikts mit Israel am 7. Oktober nach palästinensischen Angaben bislang mindestens 4651 Palästinenser getötet worden. 14.245 weitere seien verletzt worden, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza mit.

Das UN-Büro für humanitäre Hilfe erklärte, die bislang eingetroffenen Hilfsgüter entspächen nur vier Prozent des Tagesdurchschnitts vor den Kampfhandlungen und seien nur einen Bruchteil dessen, was angesichts der knappen Vorräte an Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Treibstoff benötigt werde. US-Präsident Joe Biden und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bestätigten in einem Telefongespräch, dass "der Fluss dieser lebenswichtigen Hilfsgüter in den Gazastreifen nun weitergehen wird", teilte das US-Präsidialamt mit.

Biden verstärkte auch seine diplomatischen Bemühungen, indem er mit den Staats- und Regierungschefs Kanadas, Frankreichs, Großbritanniens, Deutschlands und Italiens darüber sprach, wie Hilfe in den Gazastreifen gebracht und eine Ausweitung des Konflikts verhindert werden kann. In einer gemeinsamen Erklärung nach dem Telefonat mit Biden bekräftigten die westlichen Verbündeten ihre Unterstützung für Israel und sein Recht auf Selbstverteidigung. Sie begrüßten die Freilassung von zwei Geiseln durch die Staats- und Regierungschefs und forderten die sofortige Freilassung aller übrigen Geiseln. Gleichzeitig forderten sie Israel auf, das humanitäre Völkerrecht zu respektieren und Zivilisten zu schützen.

