Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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26.07.2026 10:42:00
Israel "Izzy" Englander Increased His Position in This Pharma Stock by 780%. Does He Know Something Wall Street Doesn't?
You don't become one of the world's wealthiest hedge fund managers by making ill-advised investing decisions. And make no mistake about it: Israel "Izzy" Englander ranks among the world's wealthiest hedge fund managers, with a net worth of roughly $25.8 billion. The billionaire increased his Millennium Management hedge fund's position in Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) by a whopping 780% in the first quarter of 2026. However, analysts aren't nearly as bullish about the pharma stock. Does Englander know something about Bristol Myers Squibb that Wall Street doesn't? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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