BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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30.03.2026 15:03:21
Israel poised to pass controversial death penalty bill
The legislation, introduced by Israel's far-right government, aims to expand the death penalty as a means of deterrence. The Knesset, Israel's parliament, is expected to vote on the bill this week.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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