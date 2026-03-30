Palm Aktie
WKN DE: A0ETPB / ISIN: US6966431057
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30.03.2026 15:03:21
Israeli police block Catholic leaders from Palm Sunday Mass in Jerusalem
Israeli police said they had notified the church that no mass could be held on Palm Sunday due to safety concerns. Authorities have banned large gatherings since the Iran war began.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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