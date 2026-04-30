Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
30.04.2026 13:34:00
Israelischer Rüstungskonzern zeigt Interesse an VW-Werk Osnabrück
Der israelische Rüstungskonzern Rafael möchte das Osnabrücker Volkswagen-Werk übernehmen, um Komponenten für das Flugabwehr-System „Iron Dome“ zu fertigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|30.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|86,50
|0,60%
|Volkswagen (VW) St.
|88,45
|0,06%