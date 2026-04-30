Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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30.04.2026 18:07:19
Israelischer Staatskonzern: Iron-Dome-Hersteller könnte VW-Werk in Osnabrück übernehmen
Im Volkswagen-Werk in Osnabrück rollen derzeit noch T-Roc-Cabrios vom Band - doch die Tage der Autoproduktion sind gezählt. Insidern zufolge könnte die Fabrik bald zum Rüstungsstandort werden: Der israelische Iron-Dome-Hersteller Rafael soll in fortgeschrittenen Gesprächen mit VW sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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