Israels Wirtschaft leidet stärker unter Krieg als bislang angenommen

Jerusalem (Reuters) - Die israelische Wirtschaft ist wegen des Kriegs gegen die radikal-islamische Hamas stärker eingebrochen als bislang angenommen.

Das Bruttoinlandsprodukt sank von Oktober bis Dezember annualisiert um 21,0 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt am Dienstag mitteilte. Eine erste Schätzung hatte ein Minus von 19,4 Prozent ergeben, das im März auf 20,7 Prozent nach unten korrigiert wurde. Die Hamas hatte Israel am 7. Oktober angegriffen, danach marschierten israelische Truppen in den Gazastreifen ein. Noch immer ist kein Waffenstillstand in Sicht.

Die israelischen Exporte brachen im vierten Quartal um 22,5 Prozent ein. Die Konsumausgaben gingen um 26,9 Prozent zurück, die Investitionen sogar um 67,9 Prozent. Zugleich stiegen die Staatsausgaben um 83,7 Prozent.

