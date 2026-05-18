Israel Acquisitions A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Israel Acquisitions A hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at