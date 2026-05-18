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18.05.2026 06:31:29
Israel Acquisitions A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Israel Acquisitions A stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
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