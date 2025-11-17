|
Israel Acquisitions A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Israel Acquisitions A hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
