Israel: Angriffe in Isfahan und anderen Teilen des Irans

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut Ziele in der Stadt Isfahan und anderen Teilen des Irans angegriffen. Einwohner der iranischen Hauptstadt Teheran berichteten von Explosionsgeräuschen. In der Mitteilung des Militärs war die Rede von einer "großangelegten Angriffswelle in Isfahan". In anderen Gebieten seien Produktionsstätten des iranischen Machtapparats angegriffen worden. In Israel gab es derweil Berichte über neue Raketenangriffe aus dem Iran, unter anderem in den Küstenstädten Eilat und Aschkelon gab es Raketenalarm./le/DP/men