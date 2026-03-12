|
Israel Discount Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Israel Discount Bank stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 ILS. Im Vorjahresviertel waren 0,850 ILS je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Israel Discount Bank 7,50 Milliarden ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,61 Milliarden ILS umgesetzt worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,36 ILS gegenüber 3,46 ILS je Aktie im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Israel Discount Bank 31,03 Milliarden ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 26,67 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.
