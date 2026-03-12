Israel Discount Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Israel Discount Bank gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Israel Discount Bank 2,30 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Israel Discount Bank mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,25 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,74 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 9,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 24,89 Prozent auf 9,00 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at