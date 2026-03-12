|
12.03.2026 06:31:29
Israel Discount Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Israel Discount Bank gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 2,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Israel Discount Bank 2,30 USD je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Israel Discount Bank mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,25 Prozent gesteigert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,74 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 9,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 24,89 Prozent auf 9,00 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.