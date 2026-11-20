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20.11.2026 06:31:28
Israel Discount Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Israel Discount Bank hat am 18.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 ILS gegenüber 0,920 ILS im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 5,28 Milliarden ILS in den Büchern – ein Minus von 30,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Israel Discount Bank 7,59 Milliarden ILS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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