Israel Discount Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Israel Discount Bank äußerte sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,92 ILS vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Israel Discount Bank ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,920 ILS in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,59 Milliarden ILS umgesetzt, gegenüber 7,46 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at