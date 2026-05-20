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20.05.2026 06:31:29
Israel Discount Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Israel Discount Bank präsentierte in der am 18.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 ILS gegenüber 0,840 ILS im Vorjahresquartal.
Israel Discount Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,49 Milliarden ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,62 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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