Israel Discount Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Israel Discount Bank hat am 18.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,77 Prozent auf 2,08 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at