Israel Discount Bank präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,74 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,62 Prozent auf 1,75 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at