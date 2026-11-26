JERUSALEM (dpa-AFX) - Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot hat sich mit einer weiteren Oppositionspartei auf den Abschluss eines Koalitionsvertrags verständigt. Eisenkots Mitte-Partei Jaschar teilte am Nachmittag mit, es sei eine Einigung mit Jair Golan von den linksliberalen Demokraten erzielt worden.

Die Ankündigung erfolgt nur wenige Stunden, nachdem beide Parteien ihre Koalitionsgespräche wieder aufgenommen hatten. Die Demokraten hatten vor einigen Tagen die Verhandlungen aus Protest ausgesetzt, weil Eisekot auch mit Netanjahus Likud-Partei Gespräche führt. Die Demokraten teilten israelischen Medien zufolge nun mit, mit der Einigung ebneten sie den Weg für ein Ende der Regierung Netanjahus. Vor einer Unterzeichnung werden demnach derzeit noch letzte Details geklärt.

Demokraten sind für Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien

Die Demokraten befürworten eine Regierung der bisherigen Opposition - mit Unterstützung der ebenfalls oppositionellen arabischen Parteien. Andere Oppositionsparteien haben dagegen Vorbehalte gegenüber Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.

Am Dienstag war bereits eine Koalitionsvereinbarung zwischen Jaschar und der Oppositionspartei Israel Beitenu publik gemacht worden. Ob eine Regierungsbildung gelingt, ist derzeit trotzdem nicht sicher. Ex-Militärchef Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann noch um 14 Tage verlängert werden./cir/DP/mis